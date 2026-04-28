【増田俊也 口述クロニクル「茶の間を変えたコメディアン 欽ちゃんのぜ〜んぶ話しちゃう！」】#5【前回を読む】萩本欽一（4）当たる番組を作る秘訣「会議ダメ、打ち合わせダメ。任せると下までいい仕事する」作家・増田俊也氏による連載、各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。待望の第2弾は、「視聴率100％男」として昭和のテレビ界を席巻したコメディアンの萩本欽一氏です。◇◇◇増田「