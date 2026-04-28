首位ヨーク・シティと2位ロッチデールによる優勝をかけた直接対決が行われたイングランド5部のナショナルリーグの劇的な幕切れが話題を呼んでいる。現地時間4月25日、首位ヨーク・シティと2位ロッチデールによる優勝をかけた直接対決が行われた。前節、2位のロッチデールはブレントリー・タウン相手に引き分け以下なら首位ヨーク・シティの優勝と昇格が決まってしまうなか、後半アディショナルタイム9分の決勝点で勝利を収め、