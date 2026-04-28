世界最大の格闘技団体「ＯＮＥＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２９日、有明アリーナで「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（試合開始・午後２時半）を開催する。メインイベントでこの試合で「引退」を公言している対戦する元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊がロッタン・ジットムアンノン（タイ）と対戦する。両者は２８日に都内で前日計量とハイドレーション計測を行う。両者は昨年３月２３日にさいたまスーパーアリーナで対戦しロッ