大人になると人から褒められることは少ない。だからこそ、褒めてくれた人の印象は強く残る。特にリーダーシップを発揮する場面では「褒め」は欠かせないスキルだという。そう語るのが、15万部超のロングセラー『任せるコツ』の著者でもある山本渉さん。著書『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？』（朝日新聞出版）では、すべての人間関係に効果的で、戦略的な「ほめかた」をまとめている。本書から、相手の心に響く褒めポイン