27日放送されたMBSラジオ「豪快キャプテンのヤングタウン」で、漫才コンビ・豪快キャプテンのべーやん（31）が先日結婚発表した丸亀じゃんご・安場泰介（36）と爛々・萌々（28）について「最近まで（2人の関係を）知らなかった」と打ち明けた。べーやんと安場はNSC大阪36期の同期。「安場とは仲いいんですけど」「2人が付き合ってるのを知らなかったんです」と、べーやん。相方の山下ギャンブルゴリラ（37）は「同期やのに知らんか