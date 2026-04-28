「福岡東環状線」の一部が開通福岡県が福岡市近郊で整備を進めてきた都市計画道路「粕屋久山線」の0.62km区間が2026年5月23日（土）に開通します。【ここか！】開通区間の位置（地図／写真）この路線は県道24号福岡東環状線の未開通部にあたります。福岡市東区と粕屋町を隔てる多々良川に新たな橋梁「広田橋」ができ、香椎参道とも呼ばれる福岡市香椎地区の県道24号と、都市高速4号粕屋線下の国道201号が直結します。福岡側で