プロレスの魅力は、何度倒れても立ち上がる姿にある。追い詰められても、痛めつけられても、それでも拳を握り、前へ出る。その姿に、人は自分自身を重ねる。日本初の全盲プロレスラー・大舘裕太さんもまた、その“立ち上がる力”に人生を救われてきた一人だ。生後まもなくして小児がんによる右眼の摘出、幼少期のいじめ、18歳での視力喪失、がんの再発ーー。それでももう一度リングに戻ったのは、プロレスが単なる競技ではなく、自