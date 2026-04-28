28日午前3時30分ごろ、佐世保市柚木元町の市道でバイクと歩行者が衝突する事故がありました。 この事故で歩行中の高齢とみられる女性が病院に搬送されましたが意識不明の重体となっています。 バイクを運転していた20歳の男性にケガはありませんでした。 警察が事故の詳しい状況を調べています。