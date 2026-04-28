▼山梨県（甲府地方気象台・２８日５時）【中・西部】晴れ後くもり【東部・富士五湖】晴れ後くもり▼長野県（長野地方気象台・２８日５時）【北部】晴れ後くもり【中部】晴れ後くもり【南部】晴れ後くもり▼新潟県（新潟地方気象台・２８日５時）【下越】くもり後雨【中越】晴れ後雨【上越】晴れ後雨【佐渡】くもり後雨▼富山県（富山地方気象台・２８日５時）【東部】晴れ後くもり【西部】晴れ後くもり▼石川県（金沢地方気象台・