▼青森県（青森地方気象台・２８日５時）【津軽】くもり時々雨【下北】くもり【三八上北】くもり後雨▼岩手県（盛岡地方気象台・２８日５時）【内陸】くもり時々雨【沿岸北部】くもり後雨【沿岸南部】くもり後雨▼宮城県（仙台管区気象台・２８日５時）【東部】晴れ後くもり【西部】くもり時々晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・２８日５時）【沿岸】くもり時々雨【内陸】くもり時々雨▼山形県（山形地方気象台・２８日５時）【村山】