NPT再検討会議で演説する国光文乃外務副大臣＝27日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】国光文乃外務副大臣は27日、米ニューヨークで開幕した核拡散防止条約（NPT）再検討会議で演説し「『核兵器のない世界』に向けた志の原点は、『核兵器の惨禍を二度と繰り返してはならない』という被爆者の願いにある」との高市早苗首相のメッセージを代読し、核保有国に対し核軍縮・軍備管理に向けた取り組みを要求した。