aespaのカリナが抜群のスタイルを披露した。カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し写真を投稿した。【写真】カリナ、寝そべり”妖艶ポーズ”公開された写真には、ブラウンのタンクトップに同色のショートパンツを着用したカリナの姿が収められている。タイトなウェアが彼女のメリハリのあるスタイルを強調しており、ソファに寝そべった妖艶なポーズも相まって、見る者の視線を釘付けにした。この投稿を見たファンからは「ド