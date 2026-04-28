去年12月、佐賀県鹿島市のホテルで20代の女性に性的暴行を加えたとして、佐賀県職員の仲村裕太容疑者(25)が逮捕されました。仲村容疑者は女性とSNSでやりとりしていて、事件当日は女性を車で迎えに行った後、ホテルに向かったということです。調べに対し仲村容疑者は「無理やりではなく、同意があった上で性交したと思っている」と話し、容疑を否認しています。