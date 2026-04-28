相次ぐ「驚くべきニュース」人間に似た身体構造を持つヒト型ロボット「ヒューマノイド」に関する驚くべきニュースが相次いでいる。最近では、ソニーAIが開発した卓球ロボット「Ace」が実戦環境で、エリート選手5人中3人に勝利しプロ選手まで下した。さらに北京で開催されたヒューマノイドのハーフマラソンでは、優勝ロボットが50分26秒で完走し、人類のトップランナーが持つ記録をゆうに上回っている。2016年に米グーグルのAIシス