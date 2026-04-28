初夏のティータイムにぴったりな、爽やかな焼き菓子ギフトが登場しました。焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」公式オンラインショップでは、紅茶とオレンジを合わせた季節限定フィナンシェ〈テ・オランジェ〉入りの特別なアソートを5月・6月限定で販売。上品な香りと華やかな味わいが楽しめる、今だけのご褒美スイーツです♡ 初夏限定の爽やかアソート内容 今回登場する『初夏の