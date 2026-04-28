モデルでタレントのアンミカ（54）が28日までに自身のインスタグラムを更新。夫との2ショットが話題を呼んでいる。「先日、夫婦で【ヒューマン・ライツ・ウォッチ】のチャリティーガラディナーに、参加して参りましたよ」と書き出したアンミカ。夫のセオドール・ミラー氏との2ショットをアップした。「世界の人権侵害を綿密に調査し、調査結果を公表、被害を受けた人びとの経験を共有し、声を上げ、世論や政府に働きかけ、人