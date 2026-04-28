お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之の妻でフリーアナウンサーの青木裕子が、28日までに、自身のインスタグラムを更新。中1長男への手作り“海苔文字”弁当を披露した。【写真】「おいしそう」海苔で“メッセージ”を記した中1長男への手作り弁当青木は「長男が中学生になりました」と報告。「3月には12歳の誕生日を迎え、すっかり一人前のような顔をして、スマホを相棒にして、やたらと文房具にこだわって、新生活に突