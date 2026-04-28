自動車を走行中、「ウインカーを出さない車」にヒヤッとさせられることがある。【写真】話題になった投稿先日、「運転技術とは、ハンドルさばきやスピードじゃない。大事なのは、周囲に対する配慮の早さや余裕。早めにウインカーを出さないという予測不能な怖さは、同乗者の信頼を削っていく」という投稿がX（旧Twitter）で大きな注目を集めた。これに対して、「車の運転でウインカーを出すべきタイミングで出せるかどうか⁉&