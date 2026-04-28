現地４月27日に開催されたプレミアリーグ第34節で、マンチェスター・ユナイテッドはブレントフォードとホームで対戦。11分にカゼミーロ、43分にベンヤミン・シェシュコがゴールを奪った後、87分に１点を返されるも、２−１で勝利した。今年１月に成績不振でルベン・アモリム監督を解任し、マイケル・キャリックが暫定監督を務めてからは、13試合で９勝と調子はかなり上向きだ。現在の順位は３位で、チャンピオンズリーグの出場