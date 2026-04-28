＜天気＞関東〜九州は晴れるところが多いでしょう。関東、東海、近畿、中国・四国はにわか雨もなく、洗濯日和になりそうです。九州は夕方から雨のところがあるので、洗濯物は早めに取り込んでください。東北は雲が多く、青森や秋田など北部は雨になりそうです。南部も所々でにわか雨があるでしょう。カミナリにも注意してください。山火事が発生している岩手の大槌町付近でも雨が降りそうです。＜日中の気温＞東北南部〜中国地方は