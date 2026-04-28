核拡散防止条約（NPT）再検討会議で演説する国連のグテレス事務総長＝27日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】核軍縮や不拡散の進め方を話し合う核拡散防止条約（NPT）再検討会議が27日、ニューヨークの国連本部で開幕した。国連のグテレス事務総長は冒頭の演説で、核弾頭の増加や核保有論の台頭に危機感を示し「条約に再び生命を吹き込む必要がある」と訴えた。被爆者の存在にも触れ、核廃絶に向けた加盟国