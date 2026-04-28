プロ野球独立リーグ・ルートインＢＣリーグの栃木ゴールデンブレーブスに所属するお笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行が１９日の千葉戦で今季初登板し、最速１４５キロを計測したことを報告した。動画とともに「３４歳になる２０２６年！シーズン初登板！渾身のエール球を投げました！」と記した。同戦の五回から２番手で登板。セットポジションから投球し、先頭打者へのカウント２−２からの内角直球が１４５キロを計測し