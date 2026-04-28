アメリカ政府は、イラン側から示された戦闘終結に向けた新たな提案について、トランプ大統領が高官らと検討していると明らかにし、今後の対応が焦点となっています。ホワイトハウスのレビット報道官は27日の記者会見で、イランから新たな提案があったことを認め、トランプ大統領が安全保障担当の高官らとともに内容を協議したと明らかにしました。そのうえでレビット氏は、トランプ大統領がイランに対して示している譲れない一線は