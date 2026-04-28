Travis Japanの“陰キャ・陽キャ”が丸裸に――。きょう28日放送のフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)では、メンバー全員を一斉調査し、それぞれの素顔に迫る。宮近海斗は「Travis Japanがどんなグループかが分かりました」と手応えを語っている。(左から)宮近海斗、松倉海斗、松田元太、吉澤閑也、七五三掛龍也、中村海人、川島如恵留今回は、「陰キャVS陽キャ! 結