青春の鬱屈と連続殺人事件の謎が交錯する、予測不能のクライムサスペンスが幕を開ける――。俳優の加藤清史郎が主演を務めるドラマ『スピナーベイト』が、6月からフジテレビ(※関東ローカル)で放送されることが決定した。TVerで見逃し配信、FODで独占見放題配信される。加藤清史郎原作は、漫画『セトウツミ』やアニメ『オッドタクシー』などで知られる此元和津也氏による同名漫画。青春の葛藤と連続殺人事件の謎が交錯する、予測不