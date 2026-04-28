ピンにしっかり寄るパットアプローチの打ち方とは パットアプローチの打ち方 【注目ポイント】● 持っているクラブがSWやPWになるだけで、スウィング自体はパッティングとまったく同じ● 下半身を一切使わず、肩の動きだけでストロークする● ボール位置は真ん中か時には右寄りでもOK（スタンス幅にもよる） 【1】アドレスグリップや構え方はパッティングとまったく同じ。 【2】バックス