クラブという道具を上手に操る方法とは 両ヒジを下に向けて、なで肩に構えれば体が効率よく動きやすい 体を効率よく動かすって、どういうことなのだろうか？ 同じ物を持っていても体の使い方次第では重く感じたり、軽く感じられたりするのはどうしてか？ 私は余分な力を使わずに、体をいかに効率よく動かせるようになるには「脱力が必要だ」という結論に至りました。 脱力がなぜ必要かというと、体の重心やクラブの重さ