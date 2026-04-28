【ヒカルさんから学ぶ、成功のヒント】信頼される人は言い訳しない 責任は自分が取るという姿勢 誰でも、何かミスをしたり、「やってしまった……」なんて状況はあるとは思いますが、そんなとき、「でも自分は悪くない」「あれはこうこうこういう理由があったから」とか、誰しも人間ですから、何かそうなってしまった理由を説明して、自分だけが悪いわけではなかったと言い訳したくなると思います。でも、僕が知る限りヒカル