【日本】 日銀政策金利（4月）時刻未定 予想0.75%前回0.75%（日銀政策金利) 雇用統計（3月）08:30 予想2.6%前回2.6%（完全失業率) 予想1.18倍前回1.19倍（有効求人倍率) 【米国】 住宅価格指数（2月）22:00 予想0.1%前回0.1%（前月比) S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00 予想1.15%前回1.18%（前年比) リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00 予