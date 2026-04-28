ベッセント米財務長官イランの石油産業は生産停止に追い込まれている ベッセント米財務長官は、生き残ったイラン革命防衛隊の指導者たちが下水管に閉じ込められ溺れ死にかけているネズミのように身動きが取れない中、米国の封鎖のおかげで、イランの石油産業は生産停止に追い込まれ始めているとSNSに投稿。 次はイランでガソリン不足だ！