発売中の2nd写真集『ラストシーン』が大好評の俳優・蓬莱舞が、28日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場する。【写真】表紙＆巻頭は…肩出し衣装で笑顔を見せる上戸彩6ページにわたるグラビアは同写真集の未公開カット。「高校時代と比べて、時間的、体力的に余裕が出てきた」と語る蓬莱。2年前にリリースした1st写真集時代と比べて、自身の変化を感じ取っているようだ。上戸彩、大槻理子、森脇梨々夏、安藤笑、高峰じゅり