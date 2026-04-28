今回は、毒母と絶縁した理由についてのエピソードを紹介します。勝手に勘違いした挙句、職場に乗り込んできた母親…「母は私が子どもの頃から妹をひどくひいきしていました。一方で私は冷たく扱われ、つらい思いをしてきました。ちなみに父は、私が小3の時に亡くなりました。父が亡くなった後、母はさらに冷たくなり、母と毎日顔を合わせるのがしんどくて、高校卒業後は就職して家を出ました。そして就職してしばらく経ったある日