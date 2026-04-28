【プレミアリーグ第34節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 2-1(前半2-0)ブレントフォード<得点者>[マ]カゼミーロ(11分)、ベンヤミン・シェシュコ(43分)[ブ]マティアス・イェンセン(87分)<警告>[マ]ルーク・ショー(6分)、ジョシュア・ザークツィー(90分+2)[ブ]セップ・ファン・デン・ベルフ(40分)、ダンゴ・ワッタラ(71分)、イゴーリ・チアゴ(76分)、ネイサン・コリンズ(90分+6)観衆:73,773人