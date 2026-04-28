現在放送中のTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、子育てを卒業した待山みなと（永作博美）が、ひょんなことから「鮨アカデミー」に入学し、第2の人生を歩み出す姿を描く人生応援ドラマ。本作で、みなとらとともに鮨アカデミーに通うクラスの末っ子・森蒼斗を演じているのが山時聡真だ。 参考：山時聡真が語る、俳優業を“天職”と感じた理由『最高の教師』で念願の学園ドラマに挑戦 これまで学園ものへの