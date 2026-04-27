ドイツの大手航空会社「ルフトハンザ（Lufthansa）」が、創立100周年を記念し、パイロットと客室乗務員、グランドスタッフの新たな制服を発表した。デザインは「ボス（BOSS）」が手掛け、ルフトハンザグループのカンファレンス兼ビジターセンター「ハンガーワン（Hangar One）」で行ったファッションショーで披露。2026年10〜12月期から、段階的に導入する。【画像をもっと見る】ルフトハンザが制服をリニューアルするのは20年