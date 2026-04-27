「ニューバランス（New Balance）」が、米シカゴ出身のクリエイティブディレクター ジョー・フレッシュグッズ（Joe Freshgoods）とのコラボレーションの新作として「Joe Freshgoods × New Balance ABZORB 1890」を発表した。4月30日から、T-HOUSE New Balance、ニューバランス六本木、堀江、公式オンラインストア、その他一部のニューバランス取扱店舗で販売する。【画像