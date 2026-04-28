「BCNランキング」2026年4月13日〜19日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）2位Pixel 10a(au)（Google）3位A5 5G(au)（OPPO）4位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）5位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）6位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）7位Pixel 10a 1