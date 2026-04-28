28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比40円安の6万200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 65248.88円ボリンジャーバンド3σ 62271.66円ボリンジャーバンド2σ 60537.36円27日日経平均株価現物終値 60200.00円28日夜間取引終値 59820.00円5日移動平均 59560.00円一目均衡表・転換線 59294.43円ボリンジャーバンド1σ 563