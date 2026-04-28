28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.5ポイント安の3722.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3936.49ポイントボリンジャーバンド3σ 3857.89ポイントボリンジャーバンド2σ 3779.30ポイントボリンジャーバンド1σ 3763.25ポイント一目均衡表・転換線 3735.28ポイント27日TOPIX現物終値 3727.90ポイント5日移動平均 3