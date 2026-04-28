28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の747ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 844.64ポイントボリンジャーバンド3σ 815.90ポイントボリンジャーバンド2σ 787.17ポイントボリンジャーバンド1σ 772.20ポイント5日移動平均 765.00ポイント一目均衡表・転換線 762.59ポイント27日東