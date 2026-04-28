無実の人間が罪を着せられる冤罪事件は、司法制度の根幹を揺るがす深刻な問題だ。裁判をやり直す再審制度を見直す刑事訴訟法改正案は、国会への提出が先送りになっている。【映像】稲田朋美氏、再審見直し巡りブチギレ（実際の様子）自民党広報部長の鈴木貴子氏は「この諮問が産まれたのは冤罪。改ざんや証拠隠しがあった。反省すべきは捜査当局。では、今回の法務省案にそれが反映されているのか？ゼロだ。私はそこに憤りがあ