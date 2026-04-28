プロ野球・巨人の船迫大雅投手が、自身を救ったブルペン捕手の言葉について明かしました。2024年から2年連続で50試合以上に登板し、巨人ブルペンを支える躍動を見せている船迫投手。昨季はキャリアハイとなる57試合に登板し、防御率2.81をマークしました。継続した活躍が期待される中、今季のオープン戦では5登板で防御率7.20と苦しむ場面も。それでも開幕後は安定した投球を見せ、9登板で防御率2.45としています。オープン戦で苦