【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月23日―26日）【映像】突如ガードレール直撃で痛恨リタイア（実際の様子）WRC（世界ラリー選手権）の第5戦がスペインのカナリア諸島で開催された。競技初日から熾烈なトップ争いを続けていたトヨタの新星が、最終2つ前のSSでまさかのクラッシュに見舞われて優勝を逃し、怒りを露わに。放送席も騒然となった。競技最終日デイ4のSS17は、同日最初に走ったSS15の