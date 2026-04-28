試合開始2分、カウンターぎみに突き上げる膝を一閃。次の瞬間、相手の左眉がパックリ縦に割れる衝撃光景。傷口を確認したリングドクターも思わず顔をしかめるほどの状況に実況アナウンサーが「何針縫うかわからない」「もう映像でお見せできないような…」と絶句。現王者も「眉毛が縦に割れた」とコメントするひと幕があった。【映像】ドクターも思わず顔をしかめた衝撃結末4月26日、後楽園ホールで開催された「RISE197」。田