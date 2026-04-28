元ラーメンズで俳優として活躍している片桐仁（52）が26日、自身のインスタグラムを更新。家族4人での“顔出し”ショットを披露した。【写真】「素敵な家族写真」「片桐家最高」妻＆息子2人との“顔出し”家族ショットを披露した片桐仁片桐家は、妻・ゆきさん、長男・太朗さん、次男・春太さんの4人家族。投稿では「久しぶりに家族が揃ったので、みんなで写真撮ったった！犬と子供かわいい #元保護犬今過保護犬」とつづり、2匹