イギリスのチャールズ国王夫妻が27日、即位後初めて、アメリカを国賓として訪問しました。ホワイトハウスに到着したチャールズ国王とカミラ王妃は、トランプ大統領とメラニア夫人の出迎えを受け、記念撮影に応じました。チャールズ国王夫妻がアメリカを国賓として訪問するのは、即位後初めてで、30日までの滞在中、連邦議会での演説や国賓晩さん会などに臨む予定です。ホワイトハウス近くのホテルでは、トランプ大統領らを狙った発