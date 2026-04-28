元光GENJIの大沢樹生が、メンバーだった赤坂晃、佐藤敦啓との珍しい3ショットを公開した。 【写真】あの懐かしい3人がそろった!「素敵なお写真ありがとうございます」の声 大沢は19日のインスタグラムで「Hi !!昨日今日と静岡は焼津のstにて『7NOTES～いつかきっと～』の通常収録&公開収録でした昨日の収録には敦啓_アツヒロがゲスト出演してくれて番組に大きな華を添えてくれたました感謝です