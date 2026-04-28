ネット配信者のファン太が26日、自身のX(旧ツイッター)を更新。不貞行為をしていたことを認め、無期限の活動休止を発表した。 【写真】無期限活動休止が決まった「ファン太」 ファン太はネットを中心に活動する配信者。2024年からはeスポーツチーム「ZETA DIVISION」に所属し、リアルイベントなども主催していた。また既婚者であることも公表していた。ただ今月26日までに暴露系配信者によって、ファン太