寒い季節になると、こたつは手放せない存在だ。そして猫と生活を共にしていると、猫もこたつに入って出てこなくなるもの。そんな猫とこたつに関したエピソードを描いたまーこさんの作品「コゲてるのは誰？」が、SNSで話題となっている。 【漫画】「コゲてるのは誰？」を読む こたつの中が大好きな猫たち。しかし長時間入っているのはつらいようで、多くの場合は一定時間が経過すると外に出てきていた。このように自