ラージョ・バジェカーノの元京都FWアレモンが劇的な同点ゴールを挙げたスペイン1部ラ・リーガ第33節が現地時間4月26日に行われた。MF久保建英が所属するレアル・ソシエダはアウェーでラージョ・バジェカーノと対戦し、3-3で引き分けた。試合終了間際に元京都サンガのFWアレモンが劇的な同点ゴールを挙げた。久保が先発出場したソシエダが前半22分にFWミケル・オヤルサバルのゴールで先制。その後、激しい点の取り合いとなり、3